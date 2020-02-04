اليوم.. محاكمة 7 متهمين قتلوا سائقًا بالزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 7 متهمين بقتل شخص وسرقة سيارته بمنطقة الزاوية الحمراء.

وتبين أن هشام عبدالتواب، محمود حسن، أحمد حسني، وليد ناجي، سمير عنتر، رمضان سعيد، محمود عشرى، قتلوا المجني عليه صهيب سيد عيسى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعداو في سبيل ذلك سلاح ناري وأعدوا كمين للمجني عليه وأنهوا حياته.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة وذخائر غير مرخصة.