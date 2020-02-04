ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب "كورونا المستجد"؟ (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا صحة للفيديو المتداول بشأن تأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020/2019، وأنه لا نيه لتأجيل الدراسة للفصل الدراسي الثاني، وأن الدراسة في موعدها الذي تم الإعلان عنه في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019/2020 يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020.

وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

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