ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب "كورونا المستجد"؟ (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا صحة للفيديو المتداول بشأن تأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020/2019، وأنه لا نيه لتأجيل الدراسة للفصل الدراسي الثاني، وأن الدراسة في موعدها الذي تم الإعلان عنه في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019/2020 يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020.
وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.
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