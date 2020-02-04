مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث إطلاق نار بجامعة تكساس الأمريكية

قتل شخصان وأصيب ثالث في حادث إطلاق نار بجامعة تكساس إيه أند إم كوميرس في ولاية تكساس الأمريكية. في ولاية تكساس الأمريكية. وقالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر إنه تم إلغاء جميع المحاضرات التي كانت مقررة بقية في الجامعة التي تبعد نحو 100 كيلومتر شمال شرقي دالاس. مصادر إنه تم إلغاء جميع المحاضرات التي كانت مقررة بقية في الجامعة التي تبعد نحو 100 كيلومتر شمال شرقي دالاس.

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