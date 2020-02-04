- 1/2
- 2/2
العين الإخبارية - مها التلب - الخرطومالثلاثاء 2020/2/4 04:56 ص بتوقيت أبوظبي
جانب من مفاوضات الحكومة السودانية والجبهة الثورية - أرشيفية
علمت "العين الاخبارية" من مصادرها أن وفدا من قوي الحرية والتغيير يشارك في جولة المفاوضات المباشرة كجزء من وفد الحكومة الانتقالية التفاوضي مع حركات الكفاح المسلح التي تنطلق 4 فبراير/شباط الجاري.
وقالت المصادر، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن وفدا من قوى الحرية والتغيير يغادر إلى عاصمة جنوب السودان جوبا غدا "الأربعاء" للقاء حركات الكفاح المسلح والمشاركة كجزء من الوفد الحكومي في التفاوض المباشر.
وأضافت المصادر أن الوفد يضم عددا من القيادات؛ أبرزهم نائب رئيس حزب الأمة القومي الدكتورة مريم الصادق، والقيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف، والأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد سلك ومولانا إسماعيل التاج ممثلا عن تجمع المهنيين السودانيين.
وتفيد متابعات "العين الإخبارية" بأن أعضاء الوفود سلموا مراسم القصر الرئاسي جوازات سفرهم اليوم لإجراء الترتيبات اللوجستية.
وكانت مصادر مطلعة كشفت عن حالة من الرفض تسود داخل الحركات المسلحة لمشاركة وفد من قوى الحرية والتغيير في مفاوضات السلام بين الفرقاء السودانيين.
وكان مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان توت قلواك، أكد في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء، رفض بلاده أي إملاءات من الحركات المسلحة.
وقال قلواك: "يحق لقوى الحرية والتغيير المشاركة في المفاوضات إن رغبت، ولن نحجر عليها، لأنها الحزب الحاكم في السودان".
وأقر فريق الوساطة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، من بينها إطلاق سراح أسرى الحرب وإسقاط الأحكام الغيابية والحظر الذي فرضه نظام الرئيس المعزول عمر البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين من الحرب.
ونصت الإجراءات أيضاً على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات، لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة التمرد المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية.
واستضافت عاصمة جنوب السودان "جوبا" اجتماعات تشاورية داخلية بين مكونات الحركات المسلحة، توجت بتوحيد جميع الفصائل في تحالف الجبهة الثورية، وأسندت رئاسته إلى الهادي إدريس يحيى.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ"العين الإخبارية": قوى الحرية والتغيير تشارك في مفاوضات جوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.