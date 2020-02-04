بدء الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأمريكي في ولاية أيوا

بدأت الانتخابات التمهيدية ،الثلاثاء، للحزب الديمقراطي في ولاية أيوا الأمريكية لاختيار مرشح للحزب سيواجه الرئيس دونالد ترامب في الاقتراع المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

ويجري التصويت في مجالس انتخابية "كوكوس" اعتبارا من الساعة 19,00 (01,00 ت غ الثلاثاء)، وفي حوالى 1700 صالة في جميع أنحاء الولاية.





وقد تسارعت وتيرة الحملة الانتخابية في ولاية أيوا الأمريكية في الساعات الأخيرة قبل انطلاق الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وضاعف المرشحون المحتملون للرئاسة تجمعاتهم ونجح بيرني ساندرز، صاحب الحظوظ الأوفر، في جمع الحشود الأكبر حوله.

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وأمام قرابة 3 آلاف شخص حضروا، مساء السبت الماضي، اجتماعه في مدينة سيدار رابيدز، رفع السيناتور ساندرز (78 عاما) شعار "كل شيء يبدأ في أيوا" .

وعلى غرار ما حصل قبل 4 أعوام، أحيت فرقة "فامباير وويكند" الموسيقية حفلة لصالح المرشح الذي ينادي بثورة سياسية تحقق مساواة أكبر في البلاد.

وقبل يوم من الانتخابات، كان ساندرز الذي يلقى دعما شبابيا واسعا، يتصدر نتائج استطلاعات الرأي في هذه الولاية الريفية ذات الكثافة السكانية الضعيفة، لكن شديدة الأهمية.





ويتقدم ساندرز على نائب الرئيس السابق جو بايدن (77 عاما)، ورئيس البلدية السابق بيت بوتيدجيدج (38 عاما) والسيناتورة التقدمية إليزابيت وارن (70 عاما).

وبدأ حماس الحشد حول ساندرز لافتا للانتباه، لا سيما وأن السناتور بقي في واشنطن لحوالي أسبوعين قبل انتهاء حملة تخاض عادة في الميدان عبر الحديث المباشر مع الناخبين.

وعلى غرار ساندرز، لم تحضر مرشحتان بارزتان الحملة قبل يوم الجمعة لمشاركتهما في محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب في مجلس شيوخ، وهما إليزابيث وارن والمرشحة المعتدلة آمي كلوبيشار التي حلت في المركز الخامس في استطلاعات الرأي بأيوا.