الإمارات تؤكد تضامنها مع الصين في مواجهة كورونا

الثلاثاء 4 فبراير 2020

أكدت دولة الإمارات تضامنها مع الصين في مواجهة ما تشهده من انتشار لفيروس "كورونا" الجديد في بعض المدن الصينية.



وأعربت الخارجية الإماراتية عن ثقتها التامة في جهود الصين في الاستجابة الفاعلة والإدارة الحكيمة لهذا الوضع.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، أن دولة الإمارات قامت وبناء على توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وفي ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة والخاصة بين البلدين، بالتنسيق مع الجهات المعنية في جمهورية الصين الشعبية الصديقة، للعمل معاً لتوفير كل المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس.

وأضاف البيان أن الإمارات على استعداد كامل ومستمر لتسخير الموارد والإمكانيات المتاحة لديها، للمساهمة القصوى في دعم الجهود الصينية الفاعلة.

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ومساء الأحد، توشحت أبرز معالم ومباني دولة الإمارات وفي مقدمتها أعلى مبنى في العالم "برج خليفة" ومبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بألوان العلم الصيني، تضامناً مع بكين جراء تفشي فيروس "كرونا الجديد".

وتأتي هذه المبادرة في إطار موقف التضامن القوي الذي أبدته دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ونهجها الإنساني الراسخ واستعدادها لتقديم أشكال الدعم كافة للصين وشعبها، والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس.

وأكدت الإمارات ثقتها بقدرة الصين على تجاوز هذه الأزمة واحتواء انتشار فيروس كورونا وتضامنها الكامل مع جمهورية الصين الصديقة وشعبها في كل الظروف.

وفي حملة التضامن مع الصين أضيء في أبوظبي على مباني "الكابيتال جيت" وسوق أبوظبي العالمي وفندق قصر الإمارات وجسر الشيخ زايد علم الصين.

أما في دبي فقد تمت إضاءة برج خليفة وبرج العرب بالعلم الصيني، وفي مدينة العين أضيء استاد الشيخ هزاع بن زايد الرياضي بالعلم الصيني.