الجيش الوطني يحبط عملية عسكرية لميليشيا الحوثي في جبهة آل ثابت بصعدة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:36 صباحًا, 4 فبراير 2020 م المناطق - الرياض أحبط الجيش الوطني اليمني اليوم عملية تقدم لميليشيا الحوثي الانقلابية على عدد من التباب في جبهة آل ثابت بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقال ركن عمليات لواء الصقور العقيد عبدالله الصلوي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية //سبأ// إن عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية حاولت الالتفاف والتسلل إلى تباب “الربع والطربال” الإستراتيجيتين المطلتين على وادي جلال وسوق آل ثابت المركزي.

وأوضح أن العملية شهدت معارك عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإسناد بري ومدفعي من تحالف دعم الشرعية.

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عدد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، واستهداف مدفعية الجيش الوطني لتعزيزات عسكرية كبيرة كانت في طريقها لإسناد الميليشيا.

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