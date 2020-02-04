شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اليابان تقدم حزمة مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 12.9 مليون دولار والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:48 صباحًا, 4 فبراير 2020 م المناطق - الرياض أعلنت حكومة اليابان تقديم حزمة مساعدات إنسانية جديدة لليمن بقيمة 9ر12 مليون دولار تلبية لطلب الحكومة اليمنية والاحتياجات الملحة لمعالجة الوضع الإنساني المتردي في البلد.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن الحزمة تتضمن تغطية مشاريع إنسانية مختلفة بالتعاون مع المنظمات الدولية في مقدمتها معالجة تدهور خدمات المياه والصرف الصحي في العاصمة المؤقتة عدن وتحسين وضع النازحين بمحافظة مأرب، وبرنامج تدريب مهني للشباب والنساء، وتعزيز الإنتاج الزراعي ومنع وقوع فيضانات في أبين.

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