شكرا لقرائتكم خبر عن المرأة القطرية.. ضحية القهر والانتهاك والقمع والان نبدء بالتفاصيل

يتلطخ سجل حقوق الإنسان وحريات المرأة القطرية بالجرائم والخزي نتيجة القمع والاعتقال والظلم والتعسف، فالنظام القطري دأب على انتهاك حقوق المرأة منذ عقود، ما دفع ناشطات وسياسيات ومسؤولات إلى مغادرة بلادهن، هروبا من جحيم القهر والإذلال والسجن، فيما أدرجتها الأمم المتحدة ضمن تقريرها السنوي لعام 2019 ضمن الدول المضطهدة للنساء.

وفيما يتعلق بجرائم ملاحقة الناشطات السياسيات تعتبر عائشة القحطاني أو كما تطلق على نفسها «Salvador»، آخر هذه النماذج حيث هربت خارج الدوحة لتحظى بقدر من حريتها المسلوبة، وقالت في حسابها على «تويتر»: أمضيت 22 عاما تحت قوانين تقمع المرأة القطرية، وبعد أن نجوت بذاتي من كل ذلك، أتحدث الآن عن تجربتي وغيري من النساء.

وأضافت: يجب أن يعي الجميع كمية الحقوق المسلوبة من المرأة القطرية، وقالت: هناك فتيات يتعرضن للضرب والاضطهاد في منازلهن، ولا يستطعن رفع الهاتف والاتصال بالشرطة لمعرفتهن ويقينهن بأنها لا تلوي على شيء، وتتهكم القحطاني على النظام القطري بالقول: يرتكب أبشع الجرائم، ثم يصرخ في مؤتمرات حقوق الإنسان، ويدعي على الدول الأخرى بارتكابها جرائم إنسانية.

» نماذج كاذبة

وقالت القحطاني: يظهر نظام الدوحة وجهين أو ثلاثة من النساء ذوات الامتيازات اللاتي لا يسري عليهن ما يسري علينا، فقط للتمويه بوجود «تمكين» للمرأة القطرية، كيف تدعون «تمكين» المرأة وما زالت لا تجد حماية من العنف؟ بل تجد إصرارا من قبل المعنيين على التنازل عن قضيتها.

أما نوف المعاضيد، فقد هربت من قطر إلى العاصمة البريطانية لندن؛ بسبب ما وصفته بالقوانين المغالية في اضطهاد النساء. وتعد قضية الناشطة القطرية لطيفة المسيفري مثالا صارخا على بطش النظام القطري لمن يجرؤ على نقد أو كشف عيوب أحد مسؤوليه.

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واعتقلت المسيفري لنقدها مسؤولا بالديوان الأميري القطري، الحال ذاته للأكاديمية القطرية د.هميان الكواري التي تعرضت لمضايقات وانتهاكات بعدما كشفت فساد نظام التعليم هناك، وقالت: اعتقدت أن الفساد المالي هو الفساد الأكثر شراسة حتى شاهدت ما يفعله الفساد التعليمي.

وكشفت المعارضة القطرية وشقيقة جاسم السليطى وزير المواصلات والاتصالات في نظام تميم بن حمد، منى السليطى، عن أنها تركت الدوحة واستقرت في مصر بعد طردها من وظيفتها في الإدارة العليا للمجلس الأعلى للتعليم في بلادها، حيث اكتشفت أن هذه الإدارة تدار وفقا لتعليمات الموساد الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه حكم عليها غيابيا ثم اقتيدت إلى ما يطلق عليه «السجن الإداري»، ووصفت المكان بأنه لا شبيه.

» غضب دولي

من جانبها، أكدت منظمة العفو الدولية انتهاك تنظيم الحمدين لحقوق الإنسان بشدة، حيث قالت في تقرير لها: إن السلطات القطرية فرضت قيودا تعسفية على الحق في حرية التعبير، وترسيخ التمييز ضد المرأة في القانون وفي الواقع الفعلي، فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال والجنسية وحرية التنقل، وتفتقر إلى الحماية الكافية من العنف في إطار الأسرة.

وأشارت إلى أنها حثت السلطات القطرية على التحقيق في الجرائم المرتبطة بالعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، وتقديم الجناة إلى ساحة العدالة، ودعت السلطات إلى تعديل قانون الجنسية بما يسمح للمرأة بنقل جنسيتها إلى أطفالها على قدم المساواة مع الرجل القطري، وعلى الرغم من الموافقة على مسودة قانون يمنح حق الإقامة الدائمة لأطفال النساء القطريات المتزوجات من رجال غير قطريين، فقد استمر التمييز فيما يتعلق بنقل الجنسية والمواطنة إلى أطفالهن.

فيما قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش»: إن النظام القطري أصدر قانونا يرسخ مبادئ التمييز ضد المرأة، لا يسمح هذا القانون للنساء القطريات بإعطاء أولادهن الجنسية تلقائيا، وهو ما يمثل إهانة لنحو 100 ألف امرأة قطرية، حرمن من هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الدوحة تمارس انتهاكات عديدة لاتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة المعروفة باسم اتفاقية «سيداو»، مؤكدة أن الدوحة ليست جادة في تحسين ملف حقوق الإنسان والمرأة بها.