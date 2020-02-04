شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تسير رحلة تحمل مرضى من مطار صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

غادرت أول رحلة جوية تقل مرضى يمنيين أمس، عبر مطار صنعاء الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وذلك للمرة الأولى منذ حظر التحالف العربي الرحلات الجوية قبل حوالي ثلاث سنوات ونصف السنة.

ومنذ أغسطس 2016، اقتصرت خدمات مطار صنعاء على استقبال طائرات الإغاثة الإنسانية.

وتعتبر هذه أول رحلة علاجية لنقل المرضى عبر المطار، باستثناء الرحلات الإنسانية الخاصة بالأمم المتحدة وطاقمها العامل في اليمن.

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وكان التحالف العربي أعلن في نوفمبر الماضي السماح بنقل المرضى عبر مطار صنعاء، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

على صعيد آخر، أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، أن عملية الانتشار العسكري الجديدة في سواحل المديريات الشرقية للمحافظة، ستعزز الإجراءات الأمنية وتحد من عمليات التهريب.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية له صباح الإثنين لعدد من المواقع العسكرية عقب عملية الانتشار التي نفذها لواء الأحقاف التابع للمنطقة العسكرية الثانية وقوات خفر السواحل في المناطق الساحلية الشرقية للمحافظة. وأوضح البحسني أن عملية الانتشار تأتي استكمالا وامتدادا لخطط الانتشار التي نفذت في المديريات الغربية للمحافظة، ضمن خطة المنطقة العسكرية الثانية لإحكام السيطرة على جميع المناطق للحفاظ على الأمن والاستقرار في كافة المديريات.