السلطات الصينية: ارتفاع عدد ضحايا الكورونا بمقاطعة هوبي إلى 414 شخصا

أعلنت السلطات في مقاطعة هوبي الصينية عن "ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في المقاطعة إلى 414 شخصا، كما وصل عدد المصابين إلى 13522 شخصا".
هذا وبلغ عدد الحالات إصابة بفيروس كورونا المستجد المؤكدة، وفقا لآخر البيانات 17489 إصابة، 362 حالة وفاة و530 حالة شفاء، ومعظم هذه الحالات سجلت في الصين 17489 حالة.
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