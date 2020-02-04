الخارجية الإيرانية: من حق الجيش السوري شن العمليات على أرض سورية محتلة

أعلن المتحدث باسم ​الخارجية الإيرانية​ ​عباس موسوي​، إنه من "حق ​الجيش السوري​ شن العمليات على أي أرض سورية تعرضت للاحتلال أو ​الإرهاب​، أو ضد ما يعرض أمن ​سوريا​ ووحدتها للتهديد"، موضحاً "نتفهم قلق بعض الدول من العمليات العسكرية في إدلب، لكن ينبغي السماح للشعب و​الحكومة​ السوريين أن يقررا مصيرهما بنفسهما"، مطالباً جميع الدول "باحترام وحدة ​الأراضي السورية​ وأمنها القومي"، وأكد أن مسار "​أستانا​" هو المسار الوحيد الممكن لحل ​الأزمة السورية​ وينبغي الحفاظ عليه". إضغط للمزيد

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