الاتحاد الأوروبي: تعيين رئيس وزراء عراقي جديد يعتبر خطوة مهمة

أعتبر مكتب وزراء خارجية ​الاتحاد الأوروبي​، في بيان، ان "تعيين رئيس الوزراء ​العراق​ي الجديد ​محمد توفيق علاوي​، يعتبر خطوة مهمة للتغلب على المأزق السياسي في البلاد"، موضحاً ان "العراق يحتاج بشكل عاجل، إلى حكومة انتقالية فعالة يمكنها التركيز على الإصلاحات والانتخابات ​الجديدة​".

هذا وأعلن وزير الاتصالات العراقي الأسبق محمد توفيق علاوي في وقت سابق أن ​الرئيس العراقي​ ​برهم صالح​، كلفه بتشكيل ​الحكومة​ الجديدة، وذلك بعد يومين من منح صالح الكتل ​السياسة​ مهلة للاتفاق على مرشح غير جدلي لإنهاء أزمة الاحتجاجات التي أجبرت الحكومة السابقة على الاستقالة.