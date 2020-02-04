الاتحاد الأوروبي: تعيين رئيس وزراء عراقي جديد يعتبر خطوة مهمة

أعتبر مكتب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في بيان، ان "تعيين رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد توفيق علاوي، يعتبر خطوة مهمة للتغلب على المأزق السياسي في البلاد"، موضحاً ان "العراق يحتاج بشكل عاجل، إلى حكومة انتقالية فعالة يمكنها التركيز على الإصلاحات والانتخابات الجديدة".
هذا وأعلن وزير الاتصالات العراقي الأسبق محمد توفيق علاوي في وقت سابق أن الرئيس العراقي برهم صالح، كلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد يومين من منح صالح الكتل السياسة مهلة للاتفاق على مرشح غير جدلي لإنهاء أزمة الاحتجاجات التي أجبرت الحكومة السابقة على الاستقالة.
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