يبدأ سفير السعودية في لبنان وليد البخاري تحركا ديبلوماسيا تجاه الفعاليات الدينية والسياسية في بيروت اعتبارا من اليوم، وذلك لاول مرة منذ انطلاق التظاهرات الشعبية في لبنان منذ 17 تشرين الاول الماضي".
وأكدت مصادر متابعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية المزيد من "الانفتاح العربي على الاوضاع اللبنانية ما بعد التصويت على الثقة بالحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للأنباء: مزيد من الانفتاح العربي على الاوضاع اللبنانية بعد جلسة ثقة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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