مصادر للأنباء: مزيد من الانفتاح العربي على الاوضاع اللبنانية بعد جلسة ثقة الحكومة

يبدأ سفير السعودية في ​لبنان​ ​وليد البخاري​ تحركا ديبلوماسيا تجاه الفعاليات الدينية والسياسية في ​بيروت​ اعتبارا من اليوم، وذلك لاول مرة منذ انطلاق ​التظاهرات​ الشعبية في لبنان منذ 17 تشرين الاول الماضي".

وأكدت مصادر متابعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية المزيد من "الانفتاح العربي على الاوضاع اللبنانية ما بعد التصويت على الثقة ب​الحكومة الجديدة​ برئاسة ​حسان دياب​".