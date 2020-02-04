الديموقراطيون يطالبون بإدانة ترمب









اسماء السيد - واشنطن: طالب المدّعون الديموقراطيون في ختام مرافعتهم أمام مجلس الشيوخ الإثنين بإدانة الرئيس الأميركي بالاتّهامين اللذين وجّههما إليه مجلس النواب بعرقلة عمل الكونغرس وباستغلال السلطة.

وقال رئيس هيئة الادعاء النائب آدم شيف "لا يمكن الوثوق بأن هذا الرئيس سيفعل الصواب"، مضيفا "لن يتغيّر وانتم تعلمون ذلك".

وتابع أن "التاريخ لن يرحم دونالد ترمب"، مطالبا أعضاء المجلس بالتحلي بـ"الشجاعة للوقوف بوجهه".

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وقال شيف أمام الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ الذي سيقرر الأربعاء مصير ترمب إن مؤسسي الولايات المتحدة "أعطوكم دواء لكي تستخدموه"، مضيفا "نظموا محاكمة نزيهة وقوموا إدانته".

ويجري مجلس الشيوخ الأربعاء الساعة 16,00 (21,00 ت غ) تصويتا على الاتّهامين الموجّهين لترمب الذي يبدو واثقا من تبرئته.

ويشغل الجمهوريون 53 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 47 للديموقراطيين، علما أن إقالة الرئيس تتطلّب غالبية ثلثي أعضاء المجلس أي 67 سناتوراً.