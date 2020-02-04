شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: أردوغان متناقض وتصريحاته عن القضية الفلسطينية عبثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك تعاون غير مسبوق بين كل من تركيا وإسرائيل، موضحا أن إقامة معرض للمنتجات التركية فى تل أبيب هو أمر طبيعى فى ظل التطبيع غير المسبوق بين أنقرة وتل أبيب خلال الفترة الراهنة، موضحا أن هذا التطبيع يتناقض مع تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان السياسية التى يهاجم فيها إسرائيل ويزعم دفاعه عن القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن تركيا تقيم 6 معارض فى إسرائيل فى العام.

وقال أستاذ العلوم السياسية، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن التعاون العسكرى والاستثمارى والاقتصادى بين تركيا وإسرائيل قائم ومتزايد، وفقا لتقارير العمل المشتركة بين الطرفين، موضحا أن تصريحات أردوغان عبثية عن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى ضرورة التفرقة بين تصريحات أردوغان عن فلسطين وبين الواقع السياسى والاقتصادى.

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ولفت الدكتور طارق فهمى، إلى أن المصلحة الاقتصادية، والمبدأ المنفعى، هو سمة أساسية لتطوير العلاقات بين تل أبيب وأنقرة، لافتا إلى أن هناك تدريبات ومناورات عسكرية مشترك بين إسرائيل وتركيا.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن هناك توجه كبير للمصانع التركية إلى تل أبيب تعمل فى خدمة الاقتصاد الإسرائيلى، كما أن توجه حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا هو الانفتاح من العلاقات مع دول الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل، لافتا إلى أن خطاب أردوغان عن فلسطين أجوف وسطحى يبحث عن المصالح والمكاسب.

وكشفت منصة شئون تركية التابعة للمعارضة التركية، أنه للمرة الأولى ستنظم رابطة مصدرى البحر المتوسط التركية المعروفة اختصارًا (AKIB) معرض منتجات تركية فى تل أبيب، مركز الاقتصاد والتمويل فى المتواجد بتل أبيب في إسرائيل، خلال الفترة ما بين 3 لـ 5 يونيو القادم 2020.