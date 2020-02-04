شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ممدوح الحسينى: خطة الدولة للنهوض بالصناعة تجذب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي أهمية كبيرة لدعم الصناعة المصرية وتطويرها، وذلك يتضح دائما من خلال التوجيهات الدائمة والمستمرة للقيادة السياسية بحل مشكلات الصناعة والمصنعين والعاملين في المجال.

وقال "الحسيني"، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن دعم الدولة للمصانع المتعثرة أمر مهم وضروري للنهوض بالصناعة، وإنقاذ آلاف الأسر من العاملين فى الصناعة، لافتا إلى أن خطة الدولة لتطوير الصناعة والنهوض بها والتوسع في إنشاء المدن والمجمعات الصناعية ستساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصرى والحد من معدلات البطالة بتوفير ملايين فرص العمل للشباب، مطالبا بخطط زمنية لتنفيذ هذه المشروعات التى ستساهم فى جذب الاستثمارات.

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وأكد النائب ممدوح الحسيني، ضرورة دعم الصناعات الصغيرة فى محافظته الفيوم، لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، مشيدا بالدعم الذى تقدمه الدولة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

جدير بالذكر، أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أكدت حرص الوزارة على تعزيز دور مركز تحديث الصناعة ليقوم بدوره الرئيسي في تطوير وتحديث القطاع الصناعي وزيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، مشيرةً إلى أهمية تفعيل برامج وانشطة المركز وتعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي بما يسهم في زيادة معدلات نمو صادرات الشركات المستفيدة خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، وقالت إن المركز يعد أحد الاذرع الفنية الرئيسية للوزارة للارتقاء بالصناعة المصرية، مشيرةً إلى أهمية وضع خطة عمل متكاملة للمركز تشمل التوسع في تقديم خدمات الدعم الفني والتقني للقطاعات الصناعية مع وضع مؤشرات أداء لقياس المردود والعائد على القطاع الصناعي.