صحة المنيا تتخذ إجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا اتخاذها الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتفعيل الإجراءات الوقائية لمواجهة الأمراض المعدية والتعامل مع فيروس "كورونا" المُستجد، وخاصة مع القادمين من الصين، مع تطبيق أعلى معايير التقصي والمتابعة الدائمة من جميع الأطباء في جميع المستشفيات بمراكز المحافظة.

وتابع الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائبًا عن المحافظ اللواء أسامة القاضي، مع الدكتور أسامه بلبل، وكيل مديرية الصحة، عددًا من الإجراءات المتبعة للتأكد من سلامة تلك الإجراءات ومطابقتها للمعايير الدولية. كما راجع نائب المحافظ خلال اجتماع عقده اليوم الدور الذي تقوم به إدارة الطب الوقائي بالمديرية.

وقال وكيل مديرية الصحة بالمنيا إنه لم يتم تسجيل أي حالات إيجابية للفيروس على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أنه يُجري حاليًا تطبيق الإجراءات الوقائية، ومن ضمنها (العزل الصحي)، كإجراء احترازي طبيعي على القادمين من الصين، موضحًا أنه يجرى فحص جميع القادمين من الصين، وفي حال الاشتباه في الإصابة يتم نقل المريض فورًا إلى مستشفى حميات مجهز لتلك الحالات.

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وأكد نائب المحافظ أن اللواء أسامة القاضي وجه بالعمل على نشر التوعية ورفع نسبة الوعي لدي المواطنين تجاه المرض من خلال ندوات توعوية وإرشادية يُجرى تنظيمها في المدارس والجامعات وعدد من أماكن التجمعات، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والجامعة، على أن يكون ذلك في بداية اول يوم في الفصل الدراسي الثاني، ويتم تكرار حملات التوعية بشكل منتظم.

واطمأن نائب المحافظ لسلامة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للتعامل مع المرض، مع الالتزام بتطبيق كافة التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، وشدد على ضرورة مراعاة خصوصية المرضي وعدم نقل أو نشر أية معلومات خاصة بهم.

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