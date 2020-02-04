أول تعليق من الحكومة السودانية على لقاء البرهان ونتنياهو

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، إنه تلقى نبأ لقاء رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، برئيس حكومة تسيير الأعمال بدولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عبر وسائل الإعلام.

وأضاف في كلمة نقلتها فضائية "العربية"، أنه لم يتم التشاور مع مجلس الوزراء بشأن لقاء البرهان ونتنياهو، مؤكدًا "ننتظر التوضيحات بعد عودة رئيس مجلس السيادة".

وقال المدير الإعلامي لنتنياهو، في تغريدات على "تويتر"، إن نتنياهو ناقش مع البرهان، في أوغندا، تطبيع العلاقات.

فيما أكد مسؤول في تصريحات لوكالة رويترز، "يعتقد نتنياهو أن السودان بدأ يتحرك في اتجاه جديد وإيجابي.. عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني يرغب في مساعدة بلده على المضي قدما في عملية تحديث من خلال إنهاء عزلته ووضعه على خريطة العالم".