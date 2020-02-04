التفاصيل الكاملة لمصرع وإصابة 53 طفلًا دهسًا بالأقدام في مدرسة كينية

لقي 13 طفلا حتفهم في حادث تدافع، وأصيب أكثر من 40 آخرين، لأسباب غير معروفة، في مدرسة ابتدائية فى كاكاميجا غربي كينيا، وفق ما ذكرت الشرطة المحلية.
وقال ديفيد كابينا، قائد شرطة المدينة من موقع المأساة للصحافة: "لقد فقدنا 13 طفلا في هذا التدافع وآخرون فيالمستشفى بسبب الإصابات".
وتابع: "فتحنا تحقيقا لتحديد ما حدث بالضبط". وقع الحادث حوالي الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي ( 02:00ً ت ج) عندما غادر طلاب مدرسة كاكاميجا الابتدائية المدرسة. ثم حدثت حالة من الذعر لأسباب غير
من جهته، كتب الصليب الأحمر الكيني على تويتر: "تدافع قاتل في مدرسة كاكاميجا الابتدائية"، موضحا أنه ساعد في نقل التلاميذ.
وعلق رايلا أودينجا، رئيس الوزراء السابق على المأساة. وكتب على تويتر يقول: "تعازي الحارة للأهالي الذين فقدوا أحبائهم في المأساة المؤسفة الحزينة في مدرسة كاكاميجا الابتدائية".
وأضاف: "أتمنى الشفاء السريع للأطفال المصابين، وأصلي لكي يمنح القدير القوة للعائلات المتضررة".
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