الإمارات تستغني عن غاز قطر

كشفت وكالة «بلومبيرج» الإخبارية الأمريكية أن حقل الغاز الذي أعلنت الإمارات عن اكتشافه سيعزز من مساعي الإمارات لكسر اعتمادها على الغاز القادم من قطر، مشيرة إلى أن الإمارات، العضو في منظمة «أوبك»، تبحث عن موارد جديدة للغاز، وذلك في إطار خطة تهدف لتنويع وضمان أمن الإمدادات، في حين تقوم دبي ببناء محطات طاقة نووية وشمسية. حقل الغاز الإماراتي المكتشف حديثا 80 تريليون قدم مكعبة احتياطيات مقدرة الكمية ستجعله ضمن أكبر 10 احتياطيات في العالم يحتوي على غاز عضوي عالي الجودة



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