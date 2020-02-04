إيران تماطل في تقديم أدلة تحطم الطائرة الأوكرانية

وفي الملف الصوتي يبلغ كابتن الطائرة، التي كانت متجهة نحو شيراز من مطار مهر آباد في طهران تزامنا مع الطائرة الأوكرانية، يبلغ برج المراقبة أنه يرى وهج إطلاق صاروخ وأن انفجارا تلاه، لكن برج المراقبة قال إنه لا علم له بذلك، ثم حاول برج المراقبة الاتصال 9 مرات بكابتن الطائرة الأوكرانية من دون أن يتلقى أي رد.
بدوره، أكد حسن رضائي فر، مدير دائرة الحوادث في هيئة الطيران المدني لوكالة أنباء «مهر» الإيرانية صحة التسجيل، مبديا استغرابه بسبب إقدام الجانب الأوكراني على نشر ملف سري كهذا يتعلق بتحقيقات إسقاط الطائرة الأوكرانية.
ولفت رضائي فر إلى أن هذا الملف هو جزء من الوثائق التي قدمتها إيران إلى فريق الخبراء الأوكراني خلال اجتماعات اللجنة المشتركة للتحقيق.
واعتبر رضائي فر، أن تسريب الملف الصوتي يدفع إيران لعدم تقديم أي مستندات أخرى إلى الجانب الأوكراني.
وأعلن أن فريق التحقيق الأوكراني غادر إيران، وأنه لا يوجد حاليا أي فريق أجنبي في البلاد، فيما يخص الطائرة الأوكرانية.
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