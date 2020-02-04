مقتل إيراني مقرب من سليماني بحلب

قالت وكالة أنباء «دفاع برس»: إن المقاتل الإيراني أصغر باشا بور، قتل في معارك مع جماعات مسلحة في حلب السورية، مساء أول من أمس. ووصفت الوكالة المقاتل بأنه «مدافع عن الضريح»، وهو اللقب الذي تطلقه طهران على المتطوعين الإيرانيين الذين يقاتلون في سورية والعراق تحت رعاية الحرس الثوري الإيراني.
أضافت الوكالة أن أصغر باشا بور، الذي تعود أصوله إلى مدينة ري جنوب طهران، كان من أوائل المقاتلين الذين رافقوا قاسم سليماني إلى سورية.
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