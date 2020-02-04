محامو ترامب يطالبون بتبرئته بختام مرافعتهم بمجلس الشيوخ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 فبراير 2020 01:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك طالب محامو الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ختام مرافعتهم أمام مجلس الشيوخ، الاثنين، بتبرئته من الاتّهامين اللذين وجّههما إليه مجلس النواب بعرقلة عمل الكونغرس واستغلال السلطة. وقال محامي البيت الأبيض بات تشيبولوني أمام الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ الذي سيقرر الأربعاء مصير ترامب إن “الرئيس لم يرتكب أي خطأ”. واعتبر أن قرار عزله في مجلس النواب “منحاز تماما وسياسي”، ومؤكدا ثقته بالمجلس.

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