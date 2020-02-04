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أفاد بلاغ للحرس المدني الاسباني اليوم الاثنين، بالجزيرة الخضراء، عن حجز 2797 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت مخبأة بعناية داخل سيارة قادمة من ميناء طنجة.
وكشف البلاغ أنه تم رصد هذه الكمية في ميناء الجزيرة الخضراء، أمس الأحد، بعد إخضاع سيارة مهاجر مغربي كانت محط شكوك للتفتيش، ما أسفر عن العثور على 4612 روزمة من الشيرا، ولوحات ترقيم سيارة مزورة.
وأضاف البلاغ ذاته، أن شبكات تهريب المخدرات تعتمد على هذه الطريقة من أجل إدخال المخدرات عبر الحدود بطريقة سلسة، لتجنب الحواجز الجمركية.
كانت هذه تفاصيل خبر قادمة من طنجة.. حجز سيارة محملة بحوالي 3 أطنان من مخدر الشيرا بميناء الجزيرة الخضراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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