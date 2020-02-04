جهة الشمال.. مخزون السدود وصل إلى أزيد من 3 مليارات متر مكعب

وصل معدل الملء بالسدود الواقعة فوق تراب جهة الشمال إلى 59 في المائة إلى غاية 28 يناير الماضي.

وكشفت وكالة الحوض المائي اللوكوس، أن المخزون المائي بهذه السدود يصل إلى 3 مليارات و 102 مليون متر مكعب، بينما تصل حقينتها الإجمالية إلى 5 مليارات و 243 مليون متر مكعب.

وأبرزت معطيات الوكالة أن هذه الحقينة الإجمالية تشمل أيضا سد الوحدة (3522 مليون متر مكعب بنسبة ملء 59,6 في المائة) الواقع بين جهتي طنجة – تطوان – الحسيمة وفاس – مكناس، مشيرة إلى أن نسبة العجز مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بلغت حوالي 6,7 في المائة.

كما سجلت المعطيات ذاتها المخزون المائي بسد وادي المخازن وصل إلى 655 مليون متر مكعب (97 في المائة)، وبسد دار خروفة 133 مليون مترا مكعبا (28 في المائة)، وبسد 9 أبريل 80 مليون متر مكعب (27 في المائة)، وبسد ابن بطوطة 6,8 مليون متر مكعب (23 في المائة)، وبسد طنجة المتوسط 13 مليون متر مكعب (62 في المائة)، بينما بلغ بسد محمد بن عبد الكريم الخطابي 5,9 مليون متر مكعب (50 في المائة) وبسد الجمعة 0,6 مليون متر مكعب (13 في المائة).

أما بالسدود الواقعة بالأحواض المائية المتوسطية، فقد بلغ المخزون المائي بسد النخلة 4,2 مليون متر مكعب (100 في المائة) وبسد اسمير 22,7 مليون متر مكعب (58 في المائة) وبسد مولاي الحسن بن المهدي 15 مليون متر مكعب (64 في المائة) وبسد الشريف الإدريسي 54 مليون متر مكعب (44 في المائة) وبسد شفشاون 12 مليون متر مكعب (99 في المائة).