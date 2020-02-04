رئيس المجلس السيادي السوداني يلتقي نتنياهو.. اتفقا على تطبيع العلاقات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، اليوم الاثنين، أن بنيامين نتنياهو، التقى رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان بأوغندا.

وأكدت وسائل الإعلام، أن مكتب نتنياهو أصدر بيان أكد فيه أن الطرفان وافقا على إطلاق حوار سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأضاف البيان أن “نتنياهو يعتقد أن السودان يسير في الاتجاه الإيجابي الصحيح” مؤكدا أن “رئيس المجلس السيادي في السودان، مهتم بمساعدة بلده الذي يمر بمرحلة التحديث عن طريق إخراجه من العزلة ووضعه على خريطة العالم مجددا”.

وقد توجه البرهان في زيارة الى العاصمة الاغندية كامبالا تلبية لدعوة رئيس الجمهوري الأوغندي يوري موسيفيني، والتي تزامنت مع زيارة نتنياهو إلى أوغندا.