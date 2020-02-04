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مباشرة بعدمَا قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، بعزل رئيس جماعة بني ملال وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، أحمد شد مع إحالته على محكمة جرائم الأموال، أعلنت قيادات الحزب استنفار غير مسبوق لعقد اجتماع للمكتب السياسي للحزب للتداول في الموضوع مساء يوم صدور الحكم.
وعلم “اليوم24” أنّ الإجتماع عقد بمقر الحزب بالرباط وحضره أزيد من 40 عضوا من الأمانة العامة إذ جرى التداول في موضوع قرار المحكمة الإدارية لعزل رئيس جماعة بني ملال.
وقال امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية لـ”اليوم24″ مباشرة بعد الإجتماع المذكور إنّ الحزب لم يتوصل بعد بكافة المعطيات المرتبطة بالقضية.
وتابع العنصر قائلا “نتدارس اليوم الملف بإمعان وننتظر توصلنا بالمعطيات وملف القضية، ومع ذلك نحترم قرارات القضاء غير أن ذلك لا يمنعنا من التضامن مع “أحمد الشد”، وكشف العنصر قائلا “إنّ اجتماعنا عقد في ظروف موضوعية”.
ونفى العنصر نفيا قاطعا بكونه أقام وليمة ضخمة مساء اليوم وجمع فيها قيادات الحزب وقال العنصر الاجتماع احضتنه مقر الحزب والصور تُوضح كل ذلك”.
وجاء قرار المحكمة الإدارية في بني ملال بعدما كانت وزارة الداخلية قد قررت توقيف أحمد شدا في أول يناير الماضي بعد تقرير سجل عدة خروقات مالية للجماعة.
كانت هذه تفاصيل خبر عزل رئيس جماعة بني ملال يتسبب في استنفار داخل الحركة.. العنصر لـ”اليوم24″ نحترم قرارات القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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