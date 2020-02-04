بولوني يتعرض للسرقة بالعنف في الداخلة والأمن يوقف شخصين ويسترجع جزءا كبيرا من مسروقاته

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الداخلة على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الاثنين، شخصين يبلغان من العمر 23 و27 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب عملية سرقة بالعنف، استهدفت مواطنا من جنسية بولونية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بمدينة الداخلة كانت قد استمعت، صباح يوم الجمعة الماضي، للمواطن الأجنبي المذكور، الذي كان ضحية عملية سرقة بالعنف من طرف ثلاثة أشخاص استهدفت حقيبته الشخصية، التي كانت تضم جواز سفره، ومبلغا ماليا بالجنيه الإسترليني، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث، والتحريات المكثفة، التي باشرتها الشرطة القضائية عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، والمشارك الثاني بعد وقت وجيز من ارتكاب الاعتداء.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، يضيف المصدر ذاته، من العثور على الحقيبة الخاصة بالضحية، فضلا عن استرجاع جواز سفره، وجزء كبير من المبلغ المالي، المتحصل من عملية السرقة، كما أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هوية المشتبه فيه الثالث، الذي لايزال البحث متواصلا بشأنه.

وأشار البلاغ نفسه إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية، قبل عرضهما على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي، المنجز في إطار هذه القضية.