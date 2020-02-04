المرافعة الأخيرة للديمقراطيين.. الشيوخ يحسم مصير ترامب الأربعاء

الثلاثاء 4 فبراير 2020

طالب المدّعون الديمقراطيون في ختام مرافعتهم أمام مجلس الشيوخ، الإثنين، بإدانة الرئيس الأمريكي بالاتّهامين اللذين وجّههما إليه مجلس النواب بعرقلة عمل الكونجرس وباستغلال السلطة.



وقال رئيس هيئة الادعاء النائب آدم شيف "لا يمكن الوثوق بأن هذا الرئيس سيفعل الصواب"، مضيفا "لن يتغيّر وانتم تعلمون ذلك".

وتابع شيف أمام الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ الذي سيقرر الأربعاء مصير ترامب أن مؤسسي الولايات المتحدة "أعطوكم دواء لكي تستخدموه"، قائلا "نظموا محاكمة نزيهة وقوموا إدانته".

محامو ترامب والتبرئة

من جانب آخر طالب محامو ترامب، في ختام مرافعتهم أمام مجلس الشيوخ بتبرئته من الاتّهامين اللذين وجّههما إليه مجلس النواب بعرقلة عمل الكونجرس وباستغلال السلطة.

وقال محامي البيت الأبيض بات تشيبولوني أمام الأعضاء الـ100 في مجلس الشيوخ الذي سيقرر الأربعاء المقبل مصير ترامب إن "الرئيس لم يرتكب أي خطأ"، معتبرا أن قرار عزله في مجلس النواب "منحاز تماما وسياسي"، ومؤكدا ثقته بالمجلس.

وينص الدستور الأمريكي على وجوب أن يؤيد ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ، أي 67%، عزل الرئيس، وهو سقف لا يستطيع المعسكر الديمقراطي بلوغه، كونه لا يملك سوى 47 صوتا في المجلس.

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وكان الديمقراطيون وجهوا الاتهام إلى ترامب في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، معولين على غالبيتهم في مجلس النواب.

ويتهم ترامب بإساءة استخدام سلطاته للضغط على أوكرانيا للتحقيق بشأن الديمقراطي جو بايدن، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.

ورد محامو ترامب أن الفساد في أوكرانيا كان يثير قلقه، ومن حقه "أن يطرح أسئلة" عن جو بايدن والأعمال التي يقوم بها نجله هانتر في هذا البلد.

وأكدوا أنه ليس ما يبرر عزله حتى لو ثبتت الاتهامات بحقه، مطالبين أعضاء مجلس الشيوخ بـ"ترك القرار للناخبين".

وتشكل هذه المحاكمة محطة تاريخية في الولايات المتحدة، إذ إنها ثالث مرة في تاريخها يقوم فيها الكونجرس بمحاكمة الرئيس ضمن آلية عزل، بعد أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999.

ويجري مجلس الشيوخ الأربعاء المقبل الساعة (21,00 ت ج) تصويتا على الاتّهامين الموجّهين لترامب الذي يبدو واثقا من تبرئته.

ويشغل الجمهوريون 53 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 47 للديمقراطيين، علما أن إقالة الرئيس تتطلب غالبية ثلثي أعضاء المجلس أي 67 سناتوراً.