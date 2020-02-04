شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحبط عملية تسلل للحوثي في جبهة آل ثابت بصعدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أحبط الجيش الوطني اليمني، أمس الاثنين، عملية تقدم لميليشيا الحوثي الانقلابية على عدد من التباب في جبهة آل ثابت بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements

وقال ركن عمليات لواء الصقور العقيد عبدالله الصلوي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” إن عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية حاولت الالتفاف والتسلل إلى تباب “الربع والطربال” الإستراتيجيتين المطلتين على وادي جلال وسوق آل ثابت المركزي.

وأوضح أن العملية شهدت معارك عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإسناد بري ومدفعي من تحالف دعم الشرعية.

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عدد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، واستهداف مدفعية الجيش الوطني لتعزيزات عسكرية كبيرة كانت في طريقها لإسناد الميليشيا.