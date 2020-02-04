الصين: دوريات «الدرون» للتوعية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 12:48 صباحًا, 4 فبراير 2020 م المناطق - الرياض استخدمت السلطات الصينية طائرات دون طيار «الدرون» لتوعية الناس أثناء خروجهم وتجوالهم في الشارع دون ارتداء الكمامات وسط تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان وجميع أنحاء البلاد. ووفقاً لمقطع فيديو متداول، تظهر طائرات الدرون تحلق فوق الناس في المناطق الريفية والمدن، ويطلب منهم متحدث من خلالها وضع أقنعة أو الذهاب إلى منازلهم فوراً وغسل اليدين. وتحلق «الدرون» في الصين حالياً بشكل دوري لمراقبة الأشخاص في المناطق الريفية وشوارع المدينة وتبث رسائل صوتية توعوية، ويتعرض الناس الذين يتم رصدهم غير ملتزمين بالتعليمات الصحية هناك للتوبيخ من خلالها لعدم ارتداء أقنعة أو لمجرد الخروج للشارع كما أظهرت مقاطع من الفيديو.

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