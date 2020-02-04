هشام محمد مستشاراً رياضياً لرئيس البرلمان

رياضة 2020-02-03 | 22:09 580 مشاهدة قرر رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، تسمية اللاعب الدولي السابق هشام محمد، مستشاراً له.

وان شاء الله سأقدمُ كل ما بوسعي و العمل بأمانةٍ و إخلاص".



واضاف "شكراً على هذه الثقة بنا و أشكرُ جميعَ من قدمَ لي التهنئة و اشكركم جميعاً على حبكم ومشاعركم الجميلة تجاهي". وقال محمد عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "تمَ و بحمد الله تعالى تعييني مستشاراً خاصاً لرئيس مجلس النواب العراقي الاستاذ محمد الحلبوسي لشؤون الرياضة وان شاء الله سأقدمُ كل ما بوسعي و العمل بأمانةٍ و إخلاص".واضاف "شكراً على هذه الثقة بنا و أشكرُ جميعَ من قدمَ لي التهنئة و اشكركم جميعاً على حبكم ومشاعركم الجميلة تجاهي". المحرر: محمد خليل

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