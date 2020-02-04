افاد مصدر امني، الاثنين، بأنه تم استهداف منزل سكني برمانة هجومية في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجهولين القوا رمانة هجومية على منزل سكني في منطقة الشعلة ببغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية في واجهة المنزل".

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واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.