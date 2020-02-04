لينوفو تطلق الجيل الجديد من جهازها اللوحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة لينوفو النقاب عن الجيل الجديد من الجهاز اللوحي Smart Tab M10 FHD Plus، والذي يشتمل على محطة شحن ذكية مع تدعيم المساعد الصوتي غوغل آسيستنت.



وأوضحت الشركة الصينية أن الجيل الثاني من الجهاز اللوحي ينبض بداخله معالج ميدياتك Helio P22T، كما يعتمد الجهاز، الذي يزن 460 غراماً، على نظام التشغيل Android 9.

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ويشتمل الجهاز اللوحي الجديد على شاشة قياس 10.3 بوصة بدقة 1920×1200 بيكسل، كما تتمتع شاشة IPS بسطوع 330 قنديلة/م2، مع تغطية نطاق اللون NTSC بنسبة 70.3%. ويتم استكمال الذاكرة الرئيسية سعة 2 أو 4 غيغابايت بذاكرة كبيرة سعة 32 أو 64 أو 128 غيغابايت للبيانات والبرامج. ويمكن توسعة هذه الذاكرة ببطاقات الذاكرة.

ويعتمد الجهاز اللوحي على بطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، كما تم تجهيزه بوحدتي ميكروفون لإصدار الأوامر الصوتية، وسماعتي Dolby Atmos. ويدعم الجهاز تقنيات WiFi 802.11 ac و Bluetooth 5.0.

ومن المقرر طرح الجهاز في الأسواق خلال أبريل (نيسان) المقبل بـ 189 دولاراً.