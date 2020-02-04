شاهد.. ضابط تركي يدرب مرتزقة على تنفيذ عمليات تفجيرية

نشر المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء الاثنين، مقع فيديو لضابط تركي يدرب مرتزقة سوريين على كيفية استخدام لغم متطور ويشرح لهم كيفية القيام بعمليات التفخيخ وتنفيذ أعمال تفجيرية.

ويظهر صوت الضابط الذي يدعى عقيد غازي يتحدث باللغة العربية وبالتحديد اللهجة السورية، وهو عقيد بالمخابرات التركية، يقود عمليات الجيش التركي والمرتزقة الأجانب من قاعدة معيتيقة الجوية في العاصمة طرابلس، وفقا لما أكده الجيش الليبي.

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وفي مؤتمر صحفي، قال المسماري، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أتى بعناصر من ما يسمى بالجيش السوري الحر وتركمان موالين لتركيا وكذلك عناصر تركية وأدخل عناصر إرهابية تابعة للإخوان المسلمين وأرسلهم إلي ليبيا للقتال في صفوف ميليشيات فايز السراج ضد الجيش الليبي.

وكشف المسماري بالأسماء عن المرتزقة السوريين في ليبيا وقادتهم والمسؤولين عن تدريبهم ، من بينهم قائد فرقة السلطان مراد فهيم عيسى وقائد لواء الشام النقيب مصطفى الشيوخ وآخرون يعتبرون من أخطر عناصر المخابرات التركية داخل العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي إن تركيا أرسلت نحو 6 آلاف مقاتل سوري إلى ليبيا، كما نقلت نحو 1500 عنصر من جبهة النصرة.