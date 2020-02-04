صورة وزيرة الصحة أثناء استقبال المصريين العائدين من الصين تثير أزمة .. والصحة ترد

أثارة صورة متداولة للدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أثناء استقبال المصريين العائدين من مدينة ووهان مصدر فيروس كورونا بالصين، بمحافظة الوادي الجديدة أنتقادات كبيرة.

علق الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، على الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجه الانتقاد للوزيرة هالة زايد، بسبب عدم وضعها "الكمامة" بطريقة صحيحة، قائلا إن هذه الصور كانت أثناء تفقد الوزيرة مهبط الطائرات وقبل وصول الطائرة.

وفي إطار متصل، كشف الدكتور خالد مجاهد، آخر تطورات عودة المصريين من الصين بسبب فيروس كورونا، قائلا إن الطائرة هبطت لمطار العلمين حوالي الساعة الثانية ظهرا، موضحا أن وزيرة الصحة هالة زايد كانت في استقبالهم مع فريق من الطب الوقائي والحجر الصحي، كما تفقدت جاهزية المطار قبل وصولهم.

وأضاف خلال اتصال هاتفي لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الحالات المشتبه بها سيجري نقلها إلى مستشفى النجيلة بمطروح، لافتا إلى أن إجراءات الكشف على المواطنين العائدين من الصين بدأت منذ ساعتين.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن المواطنين العائدين من الصين في طريقهم الآن للانتقال إلى مقر الحجر الصحي، بصحبة وفد من الطب الوقائي لمكافحة العدوى ومساعد الوزيرة أحمد السبكي، موضحا أن المكان المخصص لهم في مستشفى النجيلة متوفر فيه كل التجهيزات، مرجعا سبب اختيار هذه المستشفى نظرا لأن محافظة مطروح تتمتع بانخفاض نسب التلوث، كما أنها بعيدة عن التكتلات السكانية.

وأوضح أنه جرى تخصيص 28 سيارة قوافل صحية ثابتة بها كل التخصصات لخدمة أهالي المنطقة بدلا من المستشفى، كما جرى نقل المرضى للمستشفيات المجاورة، وتوزيع الأطقم الطبية بها على الوحدات الصحية والمستشفيات المجاورة.