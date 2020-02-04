أعلنت شركة الطيران الكندية عن "اضطرار طائرة "بوينغ 767" تابعة لها للعودة إلى مطار ​مدريد​ - باراخاس الدولي للهبوط الاضطراري هناك، بعد أن تمزقت إحدى عجلاتها واصطدمت شظاياها بمحرك الطائرة"، مشيرة الى ان "الرحلة AC837 كانت متوجهة من مدريد إلى تورونتو وعلى متنها 128 راكبا قبل أن تعاني من مشاكل في المحرك بعد إقلاعها بوقت قصير".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هبوط اضطراري لطائرة كندية في مطار مدريد بعد أن تمزقت إحدى عجلاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.