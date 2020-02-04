البنتاغون: إيران أعادت قواتها إلى مستوى التأهب الطبيعي لكن الخطر لا يزال قائما

أعلن قائد ​القيادة​ المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي، أن "​القوات​ ال​إيران​ية لم تعد في حالة التأهب القصوى للحرب، غير أن خطر شنها عمليات انتقامية جديدة، لا يزال قائما"، موضحاً بأن إيران "حدّت من التصعيد في ما يتعلق بقوتها الصاروخية البالستية وأعادت قواتها للدفاع الجوي إلى حالة الاستعداد الطبيعية بعد الضربات التي نفذتها على مواقع للجيش الأميركي في ​العراق​ في كانون الثاني الماضي، بعد أيام من اغتيال ​الولايات المتحدة​ قائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​ في ​بغداد​"، مشيراً إلى "صعوبة التنبؤ بنوايا القيادة الإيرانية".

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