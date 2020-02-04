الحكومة السودانية: لم يتم إخطارنا بشأن لقاء البرهان ونتانياهو

اوضح ​وزير الثقافة​ والإعلام ​السوداني​، والناطق الرسمي باسم ​الحكومة​، فيصل ​محمد صالح​ في تصريح له تعليقا على اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الانتقالي الفريق ​عبد الفتاح البرهان​، برئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو في ​أوغندا​، إنه "لم يتم التشاور وإخطار ​مجلس الوزراء​ بشأن لقاء رئيس المجلس الإنتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ في "عنتبي" بأوغندا اليوم".

ولفت صالح الى انه "تلقينا عبر وسائل الإعلام خبر لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتبي بأوغندا". وتابع، "لم يتم إخطارنا أو التشاور معنا في مجلس الوزراء بشأن هذا اللقاء، وسننتظر التوضيحات بعد عودة رئيس مجلس السيادة".