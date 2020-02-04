نفت المتحدثة باسم الرئاسة البيلاروسية ناتاليا إيسمونت المعلومات التي "تحدثت عن وجود ​طائرة​ شخصية لدى الرئيس البيلاروسي ​ألكسندر لوكاشينكو​ من فئة طائرات ​رجال الأعمال​"، مشيرة الى ان "إيسمونت لم يكن لديه أبدا أي طائرات خاصة أو شخصية، وان الطائرة الحكومية التي يستخدمها ​رئيس الجمهورية​ الآن خلال الزيارات الخارجية، باتت قديمة واقتربت فترة صلاحية استخدامها من النهاية"، مؤكدة "عدم وجود ​المال​ الزائد لشراء طائرة حكومية جديدة، على الرغم من وجود مقترحات من شركات الطيران".

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كانت هذه تفاصيل خبر المتحدثة باسم الرئاسة البيلاروسية: الرئيس لا يمتلك أي طائرات خاصة أو شخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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