الصحة الألمانية: لا يمكن مكافحة الكورونا الا من من خلال التنسيق الدولي والاوروبي

أعلنت ​وزارة الصحة​ الألمانية، ان "وزراء الصحة في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اتفقوا خلال ​مؤتمر​ عبر الهاتف على تنسيق استجابتهم في التعامل مع ​فيروس كورونا​"، مشيرة الى ان الوزراء اتفقوا على "تنسيق نهجهم إزاء اللوائح المتعلقة بالسفر والإجراءات الاحتياطية والأبحاث الخاصة بالفيروس الجديد والتعاون مع ​منظمة الصحة العالمية​ و​الاتحاد الأوروبي​ ومع الصين، وان الاستجابة المناسبة في التعامل مع الفيروس لا يمكن أن تتم إلا من خلال العمل المنسق دوليا وعلى المستوى الأوروبي، لأن الفيروس لا يعرف الحدود ولا الجنسيات".

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