أصدر رئيس جامعة "عين شمس" ب​القاهرة​ محمود المتيني قرارا جاء فيه"يحظر على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة في جميع كليات الجامعة ومعاهدها إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي وهن متنقبات"، كما "يحظر على الطبيبات وهيئة التمريض ومساعديهن في المستشفيات الجامعية والمراكز التخصصية والوحدات التابعة لها التعامل مع المرضى وهن متنقبات تحت طائلة المسائلة القانونية، على أن تلتزم جميع الكليات التابعة لجامعة "عين شمس" بالقرار". وصادق القضاء المصري على القرار ليصبح نافذا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار لرئيس جامعة "عين شمس" في مصر يحظر النقاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.