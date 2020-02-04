الدفاع الروسية:معلومات أن الخوذ البيضاء تجهز لعمل استفزازي في إدلب

أعلن مركز المصالحة الروسي في ​سوريا​ أنه"تلقى بلاغات بأن "​الخوذ البيضاء​" والمسلحين من منظمة "​هيئة تحرير الشام​" يعدون لشن عمل استفزازي في إدلب باستخدام مواد سامة". إضغط للمزيد

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