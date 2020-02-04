أعلنت السلطات الجزائرية عن "وضع مدير عام ​الطيران المدني​ في البلاد علاش بخوش في حجر طبي لمدة 14 عاما، في ظل الإجراءات، التي يتم فرضها على العائدين من مدينة ووهان الصينية، التي ظهر فيها ​فيروس كورونا​ الجديد"، مشيرة الى ان "الحجر الصحي، يشمل الطلبة الجزائريون، الذين تم إجلائهم من مقاطعة ووهان الصينية، الموبوءة، وأن ذلك سيتم تحت إشراف طاقم طبي خاص يرافقهم طاقم الطائرة الذي قام بعملية الإجلاء"، موضحة أن الإقامة الخاصة تقع بضواحي مدينة برج البحري شرقي العاصمة، حيث سيقضي الطلبة العائدون من ووهان 14 يوما من الحجر الصحي، بتكفل خاص من طاقم طبي مسخر لهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطات الجزائر تضع مدير عام الطيران المدني بالحجر الطبي بعد عودته من الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.