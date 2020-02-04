أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، ​اللواء​ أحمد المسماري، ان "​القيادة​ العامة للجيش الوطني الليبي لم توفر أي معلومات حتى الآن حول اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف بصيغة 5+ 5 الذي دعا له المبعوث الأممي إلى ​ليبيا​ ​غسان سلامة​، واذا كان هناك موقف كالقيادة العامة للجيش بشأن اجتماع اللجنة العسكرية سوف نعلن عنه بشكل رسمي ولا تزال الاجتماعات حول هذا قائمة حتى الآن".

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كانت هذه تفاصيل خبر المسماري حول اجتماع جنيف 5+5: لم يتم تزويدنا بأي معلومات من القيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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