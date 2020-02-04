جابر: الازمة اليوم هي مالية ومصرفية واقتصادية وتهدد البلد بخطر جسيم

اشار عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​ياسين جابر​ الى ان ​صفقة القرن​ هي رشوة إنتخابية ولن يقبل ​لبنان​ ب​التوطين​، لأنه لا يستطيع تحمل هذا الضغط الإجتماعي، ويجب ان يجدوا خطة بديلة للاجئين ​الفلسطينيين​. ولفت الى ان اعلان الصفقة كان في مرحلة إنتخابية معروفة، وليس بالأمر السهل مناقضة قرار ​الأمم المتحدة​، وهذا قرار احادي. واعتبر ان الأسلوب الذي طرحت فيها هذه الصفقة تثير الشك حول إمكانية نجاحها. وذكر بأن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: "هل هناك إجماع في الأمم المتحدة أولاً حول صفقة القرن؟".

ولفت جابر في حديث تلفزيوني، الى انه ليس لدينا وقت كي تسقط ​الحكومة​، ولبنان كل يوم يضيعه يزيد من عمق الازمة، والازمة التي نمر فيها اخطر مما نتصور وهي تحتاج الى علاج جدي وسريع وخبراء يعملون فيها. واعتبر ان الازمة اليوم هي مالية ومصرفية واقتصادية وتهدد البلد بخطر جسيم، وهذا الموضوع لا يحل ببيان وزاري.

وذكر جابر بأن ​محاربة الفساد​ سهل، القانون موجود فاليطبقوه، لسنا بحاجة لقانون جديد، وخصوصاً القانون 44/2015 الذي يقضي بمكافحة تبييض الأموال. واوضح انه يجب الإعتراف بعمق ​الأزمة​، وهذا معترف به في ​البيان الوزاري​ الجديد، اما في موضوع ​الكهرباء​ فلم يلفتني البيان الوزاري في هذا المجال، نحن امام فرصة ذهبية ومجلس وزراء جديد علينا الإستفادة من هذا الموضوع لأننا لا نملك ترف الوقت.