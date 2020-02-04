بوعاصي: الفساد حكماً منظم وهناك منظومة فساد وانا مع خلق منظومة مكافحة فساد

لفت عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​بيار بو عاصي​ الى ان "​صفقة القرن​ كان من المفترض أن تكون بين ​الفلسطينيين​ والإسرائيليين و​الولايات المتحدة الأميركية​ و​الدول العربية​ التي اجتمعت واتخذت الموقف، هناك واجب من قبل الفلسطينيين للعودة ونحن لن نقبل ب​التوطين​ و"ما حدا بيردم بلد على راس حدا إلا ولاد البلد". واوضح انه "باجتماع ​القاهرة​، العرب رفضوا صفقة القرن بشكل واضح والمعني الأول بالعملية هو الرئيس ​محمود عباس​ و​السلطة الفلسطينية​، الحدود و​القدس​ و​الاستيطان​ واللجوء وهذه النقاط المذكورين في المبادرة العربية هم الإطار المرجع ولا أحد يستطيع أن يطرح شيء خارج كل هذه الأطر".

واشار بو عاصي في حديث تلفزيوني، الى ان الدرس الأساسي إن كان بموضوع صفقة القرن أو ​الوضع الاقتصادي​ أو غيره، هو أن تكون المرجعية الأساس حصراً بيد الدولة ال​لبنان​ية. واكد انه لا دولة بقرارين وهذا لا بد أن تكون نتائجه جزء مما نعيشه اليوم إن كان على المستوى الاقتصادي أو السياسي، وأثمّن تضحيات أهل ​الجنوب​ بتحرير الارض ولكن لا بدّ أن يحصل مع ​حزب الله​ في لبنان كما حصل مع ​الحزب الشيوعي​ الفرنسي بعد تحرير ​فرنسا​ اذ اصبح حزب سياسي مثله مثل غيره بعد التحرير.

وحول ازمة ​الكهرباء​، لفت الى ان الوزير السابق ​سيزار أبي خليل​ قدّم خطة للكهرباء ووافقنا عليها وعادت واختفت، وعادت الوزيرة السابقة ندى البستاني قدّمت خطة وعدنا ووافقنا عليها فما السبب لتغيير خطتين؟ وشدد على ان الكهرباء مشكلة كبيرة جداً ويجب ان نجد حلا للكهرباء، وانا مواطن لبناني أريد حل للكهرباء، ونحن وافقنا على ​خطة الكهرباء​ على طاولة ​الحكومة​ وعندما قُدّم إلينا خطة متكاملة وافقنا عليها ولم نعرقل سياسياً عليها. واوضح انه لن يعلق على ​البيان الوزاري​ لأننا لم نرى شيء منه.

واشار بوعاصي الى ان ​الفساد​ حكماً منظم وهناك ​منظومة​ فساد وانا مع خلق منظومة مكافحة فساد وأفضل شيء هو إعادة النظر بكل ما يتعلق باستدراج العروض.