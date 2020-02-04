أفادت معلومات للـ"أن بي أن" بأنه "جرى اتصال بين رئيس الحكومة حسان دياب، ورئيس الجمهورية ميشال عون، تم الاتفاق فيه على عقد جلسة للحكومة لاقرار البيان الوزاري هذا الخميس، على أن يتم احالته الى المجلس النيابي، فيحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة الثقة للحكومة، ومن المتوقع ان تكون الجلسة يوم الاثنين المقبل".
وأكدت المصادر انه "لا تعديلات جو هرية على البيان الوزاري، وبقي بالصيغة التي سربت وأصبحت بمتناول الجميع، انما أصيح هناك تأني بالصيغة".
وشددت المصادر، على أن "الاجراءات الإقتصادية الموجعة لن تطال الناس العاديين انما الميسورين والذين تهربوا من الضرائب".
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات الـ"أن بي أن":جلسة الحكومة لمناقشة البيان الوزاري هذا الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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