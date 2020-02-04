otv: ما تم تعديله بمسودة البيان الوزاري هو كناية فقط عن استبدال كلمات

اشارت معلومات لقناة "otv" الى أن ما تم تعديله في مسودة ​البيان الوزاري​ هو كناية فقط عن استبدال كلمات باخرى واضافة عبارات الى فقرات معينة.

ولفتت الى انه في فقرة استعادة استقرار القطاع المصرفي تمت اضافة عبارة اعادة هيكلة القطاع المصرفي الى رسملة المصارف، كما تم اضافة صفة "عقلانية" الى عبارة "الخطوات المؤلمة" التي يجب اتخاذها ضمن خطة انقاذية شاملة.

واوضحت انه ضمن فقرة تقوية شبكات الامان الاجتماعي اضيفت مسألة تحديث وتفعيل خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضمن فقرة معالجة الخلل بميزان المدفوعات اضيفت مسألة تفعيل التواصل مع الاغتراب اللبناني لجهة استقطاب المستثمرين​​​​​​​.